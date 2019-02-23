شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. هاتريك ميسي يقود البلوجرانا لفوز كاسح بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- قاد الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فريقه للفوز على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقنا اليوم السبت على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

أهداف المباراة

ونجح البولجا في تسجيل ثلاثة أهداف " هاتريك " في الدقائق السادسة والعشرين والسابعة والستين والخامسة والثمانين فيما أضاف البيستوليرو لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والتسعين

في الوقت الذي سجل فيه ثنائية إشبيلية كلاً من خيسوس نافاس في الدقيقة الثانية والعشرين وجابرييل ميركادو في الدقيقة الثانية والاربعين.

أحداث اللقاء

بدأت المباراة بداية قوية من جانب الفريقين حيث كاد برشلونة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق البرازيلي فيليبب كوتينيو الذي صوب كرة قوية لكنها مرت بمحاذاه القائم الأيسر لمرمى الأندلوسيين.

في الوقت الذي رد فيه الفرنسي وسام بن يدر على تصويبة كوتينيو وكاد يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض لكن كرته إصطدمت بجسد الفرنسي صامويل أومتيتي العائد للمشاركة مع فريقه بعد غيابه بسبب الإصابة.

ومن هجمه مرتده سريعة تمكن خيسوس نافاس من تسجيل هدف التقدم بحلول الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يرد عليه ميسي في الدقيقة السادسة والعشرين وأدرك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق بلمسة واحدة فقط.

ورفض الشوط الأول أن ينتهي على وقع التعادل بعد أن تمكن جابرييل ميركادو في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة الثانية والأربعين لينتهي الفصل الأول بخسارة البارسا بهدف مقابل إثنين.

وفي الشوط الثاني قرر فالفيردي إشراك سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبلي على حساب سيميدو وفيدال توالياً قبل أن يقرر إخراج كوتينيو وإقحام ألينيا.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين فشل ديمبلي في تسجيل هدف التعادل الذي تكفل ميسي بتسجيله في الدقيقة السابعة والستين بكرة قوية سكنت الجبهة اليمنى لفاتشيك حارس إشبيلية.

وواصل ميسي زحفه صوب تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه وهو ما نجح به في الدقيقة الخامسة والثمانين بعد أن إستغل تصويبة ألينيا التي إصطدمت بجسد مدافع إشبيلية وتصل للبولجا الذي اسكن الكرة من فوق الحارس.

ولم يكتفي ميسي بدور المسجل بل مرر كرة الهدف الرابع إلى سواريز في الدقيقة الرابعة والتسعين لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدفين في إنتصار هام للحفاظ على لقب الليجا.



ترتيب الفريقين في الدوري بعد نهاية المباراة