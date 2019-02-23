شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. سولشاير يقترب من تحطيم رقم هيدنيك والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف مانشستر يونايتد غداً الأحد الموافق الرابع والعشرون من فبراير الحالي فريق ليفربول على ملعب الشياطين الأحمر في الأولد ترافورد, ضمن إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".

ويطمح النرويجي أوله غونار سولشاير, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في قيادة الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار التاسع تحت ولايته, حيث خاض اليونايتد 9 مباريات تحت إدارة سولشاير في البريمرليج, حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة أمام بيرنلي انتهت بنتيجة 2/2 في الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعد سولشاير هو المدرب الأكثر تحقيقاً للنقاط في التسع مباريات الأولى له, ليقترب من تحطيم الرقم المسجل باسم الهولندي المخضرم غود هيدينك, عندما جمع 25 نقطة في العشر مباريات الأولى له في البريمرليج مع فريق تشيلسي في موسم 2009.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 65 نقطة متساوياً مع صاحب الصدارة مانشستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط مع فارق الأهداف لصالح أصحاب الزي الأزرق, فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الرابع وفي جعبتهم 51 نقطة.