شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. سولشاير يقترب من تحطيم رقم هيدنيك والان مع التفاصيل
الخليج 365- يستضيف مانشستر يونايتد غداً الأحد الموافق الرابع والعشرون من فبراير الحالي فريق ليفربول على ملعب الشياطين الأحمر في الأولد ترافورد, ضمن إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".
ويطمح النرويجي أوله غونار سولشاير, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في قيادة الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار التاسع تحت ولايته, حيث خاض اليونايتد 9 مباريات تحت إدارة سولشاير في البريمرليج, حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة أمام بيرنلي انتهت بنتيجة 2/2 في الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويعد سولشاير هو المدرب الأكثر تحقيقاً للنقاط في التسع مباريات الأولى له, ليقترب من تحطيم الرقم المسجل باسم الهولندي المخضرم غود هيدينك, عندما جمع 25 نقطة في العشر مباريات الأولى له في البريمرليج مع فريق تشيلسي في موسم 2009.
الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 65 نقطة متساوياً مع صاحب الصدارة مانشستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط مع فارق الأهداف لصالح أصحاب الزي الأزرق, فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الرابع وفي جعبتهم 51 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونايتد أمام ليفربول.. سولشاير يقترب من تحطيم رقم هيدنيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.