شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع تشيلسي السابق يكشف حقيقة جوزيه مورينيو والان مع التفاصيل

الخليج 365_ أشاد المدافع البرازيلي "أليكس"، المدافع السابق لنادي تشيلسي الإمجليزي، بمدربه السابق "جوزيه مورينيو".

وأبدي إعجابه بشخصية مورينيو الفريدة، خلال الفترة التي عمل فيها معه في ننادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال البرازيلي " لقد عملت مع جوزيه من قبل أثناء توليه الإشراف علي تشيلسي، لقد كنت أعتقد أنه مغرور وشخصئ سئ بسبب تعامله مع الإعلام، كان هذا قبل أن التقي به، لكن بعد ما عملت معه أدركت علي الفور أنني مخطئ، أنه متواضع حقا".

وأضاف " لقد عملت معه فقط 4 شهور أو ثلاثة لا أتذكر جيدا، كنت أتحدث معه كل يوم، لقد أحببته كشخص وكمدرب".

وأكمل " جوزيه يمتلك أسلوب خاص في التدريب والتعامل مع اللاعيبين، أنه يستطيع أن يخرج أفضل ما لديك، البعض يعجبه هذا الأسلوب والبعض لا يعجبه، لكن في جميع الأحوال هو رجل مميز حقا".