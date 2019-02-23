ميدو مشاكل «3».. إطاحة وتضحية وإيقاف واعتذار

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في الثالث والعشرين من عام 1983.. ولد أحمد حسام حسين عبد الحميد وصفي الشهير بـ«ميدو - العالمي».. وتزوج من يسرا الليثي عام 2002.. ولديه ثلاثة أبناء «على وحسين وهاشم»

بعد حقبة ميدلزبره الإنجليزي، دخل أحمد حسام ميدو محادثات مع ويجان أثليتيك بعد توقيعه على عقد للإعارة لمدة ستة أشهر، وأكمل هذه الخطوة في 23 يناير 2009، وسجل ميدو من ضربة جزاء في أول مباراة له في التعادل ضد ليفربول في 28 يناير، كما سجل هدفي ويجان في الهزيمة 4-2 ضد آرسنال، وأنهى فترة الإعارة بـ12 مباراة وسجل خلالها هدفين فقط، وبعد هبوط ميدلزبره، انقطع ميدو عن التدريب قبل بداية الموسم، وغرّمه النادي في النهاية بعد عدم الظهور الذي استمر لأسبوعين، ثم عاد إلى التدريب عقب تغريمه.

الزمالك (إعارة) ظهور مخيّب للآمال قبل ميدلزبره عرضًا لم يكشف عنه لميدو من نادٍ لم يكشف عن اسمه في 26 يوليو، وفي 3 أغسطس انتقل ميدو إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة، مقابل 4 ملايين جنيه، كما كان ينص العقد على إمكانية انتقاله بشكل دائم حال الموفقة على شروط ميدلزبره، وفي 20 أغسطس ظهر ميدو بشكل مخيّب

الزمالك (إعارة)





قبل ميدلزبره عرضًا لم يكشف عنه لميدو من نادٍ لم يكشف عن اسمه في 26 يوليو، وفي 3 أغسطس انتقل ميدو إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة، مقابل 4 ملايين جنيه، كما كان ينص العقد على إمكانية انتقاله بشكل دائم حال الموفقة على شروط ميدلزبره، وفي 20 أغسطس ظهر ميدو بشكل مخيّب للآمال للزمالك، حيث أهدر ركلة جزاء أمام بتروجت في الدوري الممتاز.

وست هام يونايتد (إعارة)





ثم انضم ميدو إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر في الأول من فبراير 2010 بعد إنهاء فترة الإعارة مع الزمالك بالاتفاق المتبادل، وذكر ميدو حينها: "اضطررت للتضحية ببعض الأشياء لكنني هنا لألعب كرة القدم مرة أخرى.. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، إنه ناد عظيم"، كما قال رئيس وست هام ديفيد سوليفان، إن ميدو جاء مقابل رسوم رمزية حيث سيحصل على 1000 جنيه إسترليني في الأسبوع فقط.

ميدو ظهر لأول مرة لوست هام في 6 فبراير، وحينها خسر الفريق 2-1 خارج أرضه ضدّ بيرنلي، في تسع مباريات مع وست هام، فشل ميدو في التسجيل، ثم تمكن من تسجيل ركلة جزاء في تعادل وست هام خارج ملعبه أمام إيفرتون 2-2، وفي يونيو 2010 قرر وست هام عدم تقديم عقد جديد له.

أياكس (إعارة)





ودخل أياكس محادثات مع ميدلزبره لضم ميدو مجانا في يوليو، وفي 1 سبتمبر أعير ميدو لمدة عام، وكان أول ظهور له في الدوري الهولندي في 16 أكتوبر 2010، حيث جاء كبديل لميرليم سليماني في الفوز 3-0 على نادي بريدا، وسجل هدفه الأول في 11 نوفمبر في الفوز 3 - 0 ضد فيندام في كأس هولندا.

وعلى الرغم من تسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات، كانت فرص وجوده محدودة، وظهر في التشكيلة الأساسية مرة واحدة فقط، وبعد استقالة مارتن يول مدرب الفريق حينها، خسر ميدو مكانه بعد تعيين المدير الفني الجديد فرانك دي بوير، الذي تم تعيينه في 6 ديسمبر 2010، وفي 4 يناير 2011، أنهى أياكس عقده مع ميدو.

الزمالك



وفي 21 يناير 2011، انضم ميدو للزمالك في عقد مدته ثلاث سنوات ونصف، ومع ذلك بسبب خطأ ارتكب من قبل إدارة الزمالك، لم يتم تسجيل ميدو في الوقت المناسب للعب مع الزمالك.

بارنسلي ثم الاعتزال



وفي 16 يونيو 2012، خضع ميدو لفحص طبي بنادي بارنسلي، واكتملت الصفقة في 21 يونيو 2012 عندما وقع عقدًا لمدة عام واحد، وقدم ميدو بدايته في 10 نوفمبر 2012 كبديل لكلفن إتوهو في هزيمة 1-0 على أرضه أمام هيدرسفيلد تاون، وفي 31 يناير 2013 تم إنهاء العقد بالتراضي.

وبعدها بأشهر قليلة أعلن ميدو اعتزاله كرة القدم في يونيو 2013، حيث كتب حينها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيا.. أشكر كل من ساندني خلال مشواري.. خاصة جمهور بلدي العظيم".

دوليًا





لعب ميدو 13 مباراة للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا بين عامي 1999 و2001، كما خاض 50 مباراة دولية مع الفراعنة سجل خلالها 19 هدفًا، وسجل ميدو في أول مباراة دولية له ضد الإمارات العربية المتحدة، والتي فازت بها مصر 2-1، علمًا بأن الراحل محمود الجوهري هو أول من ضمه للفراعنة في 2001، ومنحه الثقة بالخط الأمامي جوار حسام حسن.

في مايو 2004، أرسل ميدو فاكسا إلى المنتخب الوطني ليخبرهم بأنه غير متاح للاختيار الدولي، قائلاً إنه لم يكن لائقاً من الناحية النفسية للانضمام إلى الفراعنة، وكان ميدو جزءًا من الفريق في مايو الذي لعب في كأس الأمم الإفريقية عام 2004.

في سبتمبر 2004، قرر الإيطالي ماركو تارديلي (المدير الفني للمنتخب الوطني حينها) استبعاد ميدو نهائيًا وعدم انضمامه مطلقًا للفراعنة، بعد أن ادعى ميدو أنه غير متاح للفراعنة بسبب الإصابة، لكنه لعب في مباراة ودية مع روما بعد 24 ساعة، وفي اليوم التالي رفض ميدو الاتهامات بأنه رفض اللعب لبلده.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن ميدو لن يلعب للمنتخب الوطني مرة أخرى، إلا أن ماركو تارديلي أقيل من منصبه، وفي يناير 2005 قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه سينظر في إعادة ميدو إلى الفريق إذا ما اعتذر عن سلوكه في الماضي، ثم طار ميدو إلى القاهرة في فبراير 2005 وقدم اعتذارًا علنيًا، وفي الشهر التالي استدعاه المنتخب الوطني، ثم انسحب ميدو من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2006 ضد الكاميرون، بعد إصابته بتمزق عضلي أثناء اللعب مع توتنهام هوتسبير.

وطرد ميدو من المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية عام 2006 نتيجة احتجاجه مع المدرب حينها حسن شحاتة، في مباراة الدور قبل النهائي ضد السنغال، وذلك أثناء تبديل ميدو ليحل محله عمرو زكي، ليسجل الأخير هدفًا برأسه مع أول لمسة له، ليقود مصر للمباراة النهائية ويتوج الفراعنة باللقب، علمًا أنه بسبب تلك الواقعة تم إيقافه لمدة ستة أشهر من اللعب، وبعدها تم استدعاء ميدو في النهاية من قبل المنتخب الوطني، استعدادا لمؤهلات كأس الأمم الإفريقية لعام 2008 التي فازت بها مصر.

ألقاب ميدو



كأس الكؤوس الإفريقية 2000الدوري الهولندي مرتين

كأس هولندا 2001-2002

كأس السوبر الهولندي أو درع يوهان كرويف 2001-2002

كأس الأمم الإفريقية 2006

- ألقاب فردية



أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي 2001

أفضل لاعب شاب في بلجيكا 2000- 2001

أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2001-2002