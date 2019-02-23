ميدو مشاكل «2».. إهانة وعنصرية وحرمان من السيتي

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في الثالث والعشرين من عام 1983.. ولد أحمد حسام حسين عبد الحميد وصفي الشهير بـ«ميدو - العالمي».. وتزوج من يسرا الليثي عام 2002.. ولديه ثلاثة أبناء «على وحسين وهاشم»

في يوليو 2003 قَبِل أياكس الهولندي عرض مارسيليا الفرنسي بـ12 مليون يورو للحصول على أحمد حسام ميدو، وتم الانتهاء من توقيع العقد لمدة خمس سنوات في 12 يوليو، مما جعل ميدو أغلى لاعب كرة قدم مصري في التاريخ حينها، وشارك لأول مرة في فوز مارسيليا 1-0 على جانجون في 1 أغسطس 2003، ثم أثنى جان بيير بابان على ميدو قائلا إن بسبب لاعبين مثله فإن الدوري الفرنسي هو من بين أفضل الدوريات الأوروبية، وسجل ميدو ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر، حيث خسر مارسيليا المباراة بنتيجة 2-1، ثم صرح ميدو في مارس 2004 بأنه قد يترك مارسيليا في نهاية موسم 2003-04.

وتم ربط أحد الأندية الإنجليزية والعديد من الأندية الإسبانية بميدو واهتمامها بالتوقيع معه، والذي كان قد خفت لمعانه في مارسيليا بسبب وجود ديدييه دروجبا، من بينها أتلتيكو مدريد، وسرقسطة، وأوساسونا وناديه السابق سيلتا فيجو، كما تم تأكيد اهتمام أتلتيكو من قبل المدير الفني حينها توني مونيوز. وفي الوقت نفسه،

وتم ربط أحد الأندية الإنجليزية والعديد من الأندية الإسبانية بميدو واهتمامها بالتوقيع معه، والذي كان قد خفت لمعانه في مارسيليا بسبب وجود ديدييه دروجبا، من بينها أتلتيكو مدريد، وسرقسطة، وأوساسونا وناديه السابق سيلتا فيجو، كما تم تأكيد اهتمام أتلتيكو من قبل المدير الفني حينها توني مونيوز.

وفي الوقت نفسه، تم القبض على ميدو بسبب مخالفة السرعة في الطريق إلى مباراة مارسيليا ضد موناكو، مما أدى إلى جلسة محكمة، وأشارت التقارير إلى أن روما كان جاهزا للتوقيع مع ميدو مقابل رسوم تقدر بنحو 9 ملايين يورو على الرغم من ميدو سيكون مصابا لبقية ذلك الموسم، كما كشف الفريق التركي بشيكتاش أنهم أرادوا التعاقد معه، وذكر ميدو أنه كان من المقرر أن يتحدث مع بوبي روبسون عن انتقال محتمل إلى نيوكاسل يونايتد.

روما



وقع ميدو في نهاية المطاف مع روما في اليوم الأخير من انتقالات موسم 2004 الصيفية مقابل 6 ملايين يورو، وتم توقيع عقد لمدة خمس سنوات، كما تم تأكيد أنه سوف يغيب عن المباراة الافتتاحية من الموسم، وربما المباراتين التاليتين، ولعب ميدو لأول مرة مع روما ضد ميسينا في سبتمبر 2004، ولكن روما خسر 4-3.

ثم أشارت التقارير إلى أن ميدو يمكن أن يتم بيعه إلى فالنسيا في صفقة تبادل مع برناردو كورادي، وكان أيضا مرتبطا مع الانتقال إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، وكان من المعتقد أن ساوثامبتون يستهدف الحصول على ميدو، ولكن وكيل أعماله Henrotay قال إن روما لن يكون على استعداد للسماح لميدو بترك النادي.

ومن ثم زعمت تقارير أيضا أنه قد تم عرضه على ساوثامبتون على سبيل الإعارة ولكن وكيله الجديد، مينو رايولا، كرر ما قيل سابقا، أن روما يريد أن يبقي ميدو حتى نهاية الموسم على الأقل، تم ربط ميدو مع الانتقال إلى توتنهام هوتسبير، مع تأكيد وكيل أعماله أنه يريد مغادرة روما.

توتنهام هوتسبير



وقع ميدو مع توتنهام على صفقة إعارة 18 شهرا في 28 يناير 2005، وسجل هدفين لأول مرة ضد بورتسموث في 5 فبراير 2005، وسجل 3 أهداف في 11 مباراة خلال موسم 2004-05 لصالح توتنهام، ثم أعلن ميدو عن خطط في يوليو 2005 لإطلاق أكاديمية كرة قدم في مصر، تهدف إلى رعاية المواهب الشابة هناك، وفي يناير 2006، أعرب عن أنه لا يرغب في العودة إلى روما في نهاية موسم 2005-06، وبدلا من ذلك سيوقع بشكل دائم مع توتنهام.

وقال مدرب توتنهام مارتن يول إن النادي واثق من التوقيع مع ميدو على اتفاق دائم بسبب أدائه الجيد، ولكن في وقت لاحق اعترف أن توتنهام قد يفشل في الحفاظ على ميدو، مع رغبة أندية أخرى في التعاقد معه، ثم زادت الشكوك حول حدوث الصفقة الدائمة في إبريل 2006 بعد أن تعرض لإصابة جديدة.

وعانى ميدو من سوء المعاملة من قسم صغير من مشجعي ساوثامبتون ووست هام يونايتد في عام 2005، واعتذر المدرب آلان باردو لميدو عن سوء المعاملة من قبل المشجعين، وأنهى ميدو موسم 2005-06 برصيد 11 هدفا في 27 مباراة، وكان ثاني أفضل هدافي توتنهام.



توتنهام أكد في مايو 2006 أن ميدو سيعود إلى روما، ومع ذلك انضم ميدو إلى توتنهام في 29 أغسطس بصفة دائمة مقابل رسوم إضافية تقدر بنحو 6.75 مليون يورو، وبعد عودته إلى توتنهام علق على الموقع الرسمي للفريق أنه "عرف دائما في قلبه أنه سوف يعود" و أنه "لا يمكنه الانتظار لارتداء قميص توتنهام واللعب وتسجيل المزيد من الأهداف".

ولكن بعد فترة وجيزة من هذا، تم اتهام ميدو بأنه: "غير مسؤول وغير محترم" من قبل مدربه مارتن يول عقب تعليقات ميدو بخصوص لاعب توتنهام السابق سول كامبل، كما بعد الفشل في التسجيل في أول خمس مباريات كلاعب دائم مع توتنهام، وجد الشباك أخيرا ضد وست هام من تسديدة حسمت لفريقه الفوز في 19 أكتوبر عام 2006، ثم أعقب ذلك بهدفين ضد ميلتون كينيز دونز في كأس الدوري.

وكان على ميدو أن يتعامل مع كونه الرابع في ترتيب المهاجمين المتنافسين على مركزين أساسيين فقط، لكنه أصر على أن هذا علامة على قوة النادي وأنه كان على علم تام بذلك قبل العودة إلى النادي، إلا أنه بعد ذلك كان مرتبطا مع الانتقال إلى مانشستر سيتي.

سجل ميدو ما كان يعتقد أنه سيكون هدفه الأخير مع توتنهام في 31 يناير 2007 ضد أرسنال، ولكن الانتقال إلى مانشستر سيتي فشل في نصف الساعة السابقة لإغلاق فترة الانتقالات الشتوية، واعترف ميدو بأنه ارتكب خطأ بالانضمام إلى توتنهام بصفة دائمة، ثم أنهى ميدو موسم 2006-07 بتسجيل 5 أهداف في 23 مباراة.

ميدلزبره







وافق توتنهام على عرض برمنجهام سيتي 6 ملايين جنيه إسترليني من أجل الحصول على ميدو في 20 يوليو 2007، وقال المدرب ستيف بروس إن هذه الخطوة كانت على وشك الانهيار بسبب خلاف على مطالب ميدو حول الأجور وطول العقد، وفشلت الصفقة في نهاية المطاف بسبب عدم الاتفاق على شرط في العقد أصر ميدو على وجوده.

وفي أغسطس 2007، قدم سندرلاند عرضا بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني وبدأت محادثات، وبعد ذلك أكد مسؤولو برمنجهام أنهم يحاولون إحياء صفقة توقيع ميدو، ثم كشف ميدلزبره عن رغبته في التعاقد معه، وعرضوا نفس المبلغ المعروض من برمنجهام وسندرلاند وتحدثوا معه.

في نهاية المطاف نجح ميدلزبره في التوقيع مع ميدو مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، وتم الاتفاق على عقد مدته أربع سنوات في 16 أغسطس 2007، وسجل في أول مباراة له مع ميدلزبره ضد فولهام وفي أول مباراة على أرض فريقه كذلك ضد نيوكاسل يونايتد، وخلال مباراة نيوكاسل، ذكرت تقارير تعرض ميدو لعبارات معادية للإسلام من بعض أنصار نيوكاسل، وبدأ اتحاد كرة القدم الإنجليزي (FA) تحقيقا في القضية.

ثم عانى ميدو من إصابة كبيرة، أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر من نوفمبر 2007 حتى عاد إلى الفريق الأول في مباراة انتهت بانتصار ميدلزبره 2-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على مانسفيلد تاون في 26 يناير 2008، ثم تم طرده في الدقيقة 80 في مباراة ضد أرسنال في 15 مارس 2008 بعد أن ركل كليشي في وجهه، مما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات.

وتم استبعاد ميدو للفترة المتبقية من موسم 2007-08 في إبريل بعد إجرائه عملية، وكان ميدو على دكة البدلاء مع ميدلزبره في افتتاح الدوري الممتاز ضد ناديه السابق توتنهام وشارك كبديل في الدقيقة 82 وسجل بعد أربع دقائق، في عطلة نهاية الأسبوع التالية، سجل ضد ليفربول في أنفيلد لوضع ميدلسبره في المقدمة بنتيجة 1-0، لكن في نهاية المطاف خسر فريقه المباراة 2-1.

وأعقب ميدو هذا الهدف بأهداف ضد يوفيل تاون في كأس الدوري وبورتسموث في الدوري.، وكان ميدو مرة أخرى مستهدفا من قبل بعض مشجعي نيوكاسل أثناء الإحماء قبل تعادل ميدلسبره 0-0، وتم التحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي بخصوص عبارات عنصرية، وكشف عن غضبه من الاتحاد الإنجليزي، معتقدا أنه لن يشكل أي فارق ولن يمنع حدوث تجاوزات جديدة في المستقبل، وتم القبض على اثنين من الرجال في نهاية المطاف بسبب الهتاف وكان من المقرر أن يتم عرضهما أمام محكمة.