انت الان تتابع العفيجي ونجل شوبير يزينان قائمة الأهلي ضد الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادًا لمواجهة الجونة والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

بينما استبعد لاسارتي، 16 لاعبًا من قائمة الفريق الأحمر، وهم كل من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وأحمد فتحي ووليد أزارو لعدم الجاهزية، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية. ويتوجه