انت الان تتابع ميدو مشاكل «1».. ارتجاج واشتباك وضرب بالمقص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في الثالث والعشرين من عام 1983.. ولد أحمد حسام حسين عبد الحميد وصفي الشهير بـ«ميدو - العالمي».. وتزوج من يسرا الليثي عام 2002.. ولديه ثلاثة أبناء «على وحسين وهاشم»

بدأ أحمد حسام "ميدو" مسيرته مع الساحرة المستديرة في نادي الزمالك في عام 1999، وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز في 22 مايو 2000، وتعادل حينها أبناء ميت عقبة (0-0) أمام القناة، وفي الأسبوع التالي سجل ميدو أول هدفين له ضد الألمنيوم، وفاز أصحاب الرداء الأبيض حينها (3-2)، ثم ظهر ميدو لأول مرة في إفريقيا في 28 مايو 2000، في الفوز 2-1 على البن الإثيوبي، ليتعادل الزمالك في مجموع المباراتين (3-3)، ثم يلعب الفريقان ركلات ترجيح، والتي ابتسمت في وجه أبناء ميت عقبة، وفاز الفارس الأبيض (4-2).

وصل الزمالك في نهاية المطاف إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 2000، وواجه حينها كانون ياوندي الكاميروني، وفاز الفارس الأبيض في القاهرة (4-1)، وخسر في الكاميرون (2-0)، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة، وبعدها جذب أداء ميدو اهتمام نادي جنت البلجيكي. جنت من الحنين للوطن إلى اكتشاف العام في عام 2000،

وصل الزمالك في نهاية المطاف إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 2000، وواجه حينها كانون ياوندي الكاميروني، وفاز الفارس الأبيض في القاهرة (4-1)، وخسر في الكاميرون (2-0)، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة، وبعدها جذب أداء ميدو اهتمام نادي جنت البلجيكي.

جنت







في عام 2000، في سن السابعة عشرة وقع ميدو مع جنت، وفي البداية كان يعاني من الحنين إلى الوطن، وعاد إلى مصر بعد وقت قصير من وصوله إلى بلجيكا، ثم عمل ميدو جاهدا على محاربة تحفظاته وفي النهاية تغلب عليها، ووصف ذلك في كلماته بأنه اكتسب: "عقلية احترافية".

وأعجب مدرب جنت باتريك ريمي بتعامل ميدو مع الوضع وقام بترقيته إلى الفريق الأول في سبتمبر 2000، ووضعه في البداية على مقاعد البدلاء، واستمر ميدو في إثارة إعجاب ريمي، وأصبح ميدو في نهاية المطاف لاعبا أساسيا في الفريق الأول، وشارك في الدوري لأول مرة في 27 أغسطس 2000 في مباراة انتهت بنتيجة 4-1 خارج أرضه ضد إيندرخت ألست، وفي 2 أكتوبر 2000، سجل ميدو أول هدف له في فوز فريقه بنتيجة 2-1 ضد ستاندرد لييج، وجاءت أولى مبارياته الأوروبية يوم 12 سبتمبر 2000، حيث عانى فريقه من هزيمة بنتيجة 6-0 أمام ضيفه أياكس.

أصبح ميدو مفضلا لدى الجماهير، وقد أشيد به من قبل الصحافة البلجيكية في نهاية الموسم، ونجح ميدو في الفوز بحذاء الأبنوس البلجيكي في عام 2001 كأفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي الممتاز، فضلا عن فوزه بلقب "اكتشاف العام"، كما جذب اهتمام الأندية الكبرى سواء في بلجيكا أو في الخارج، أنهى الموسم بأداء قوي ضد رويال أنتويرب، وسجل واحدا من أهداف فريقه في الفوز 3-1 وصنع الاثنين الآخرين.

بعد ذلك بعامين، وصف ريمي المباراة لصحفي مصري قائلا إن "ميدو فعل كل شيء"، وأنهى الموسم برصيد 11 هدفا من 21 مباراة، كما حاز جنت على المركز الخامس، وحصلوا على مقعد في الموسم التالي من كأس إنترتوتو 2001.

أياكس





بعد نجاحه في بلجيكا مع جنت، وقع ميدو عقدا لمدة خمس سنوات مع فريق أياكس الهولندي في عام 2001، وتعرض لارتجاج في المخ خلال مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليماسول، بعد اصطدامه مع أحد المدافعين، وعاد ميدو للمشاركة مع الفريق ضد هيرينفين، المباراة التي خسرها أياكس 5-1.

وتعرض ميدو للطرد ضد تفينتي، بعد أن ركل أحد اللاعبين بينما كان يحاول الحصول على الكرة، ومن ثم إيقافه ثلاث مباريات، ثم عاد لأياكس ضد فيتيس، وشارك بديلا في الدقيقة 75، ثم لم يتم اختيار ميدو في القائمة ضد فينورد في مارس 2002، والذي كان بسبب اشتباك مع المدرب رونالد كومان وغادر ميدو لقضاء إجازة قصيرة في القاهرة.

ثم عاد وسجل ميدو في فوز أياكس على أوتريخت في نهائي كأس هولندا، وأنهى موسم 2001-02 بالفوز بثنائية الدوري والكأس، كما لعب 32 دقيقة فقط ضد جرونينجن، بعد تقديم أداء وصف بأنه يفتقر إلى الإبداع، وقال بعد ذلك إنه كان متعبا وكان يعاني من إصابة طفيفة خلال المباراة، لكن كومان انتقد ميدو قائلا إنه: "لا يبذل كل ما بوسعه".

وكشف في سبتمبر 2002 أنه يريد أن يترك أياكس في فترة الانتقالات الشتوية في أواخر ديسمبر، ومع ذلك، اعتذر ميدو بعدها لكومان وليو بينهاكر فيما يتعلق بالتعليقات حول الرغبة في الانتقال، قائلا إنه كان "غير مسؤول"، ثم تلقى غرامة مع الإيقاف من المباراة ضد أولمبيك ليون.

وفي ديسمبر من ذلك العام، كشف عن أنه يريد البقاء في أياكس، ثم سجل لأياكس خلال الفوز بنتيجة 6-0 على فيلم تو في فبراير 2003، ولكن كومان مرة أخرى انتقد ميدو، وأعطى تعليقا سلبيا على أدائه ضد رودا في الكأس، ولم يشارك ميدو في المباراة التالية ضد فينورد وكان بديلا، عانى من شد عضلي في الفخذ العلوية بعد ودية مع منتخب مصر، واستبعد من المباراة ضد جرونينجن.

ثم تم إرجاع ميدو إلى الفريق الرديف "لأسباب تأديبية"، بخصوص افتقار الجهد في التدريب، أدى وضعه في النادي إلى تلقيه الاهتمام من فريقي الدوري الإيطالي يوفنتوس ولاتسيو، واعترف ميدو في وقت لاحق أنه ألقى مقصا على زميله زلاتان إبراهيموفيتش بعد حدوث خلاف بينهما في مارس 2003.

سيلتا فيجو (إعارة)





وقدم نادي سيلتا فيجو عرضا لاستعارة ميدو في مارس، وذكرت تقارير أن العرض سقط خلال أيام لأنه لم تتم الموافقة عليه من قبل فيفا، لكن فيفا سمح في نهاية المطاف بالانتقال وتم الانتهاء منه في 18 مارس، وسجل في أول مبارياته مع سيلتا فيجو ضد أتلتيك بلباو في مباراة انتهت بفوز سيلتا 2-1.

وقدر نادي أياكس قيمة ميدو بين 5 ملايين يورو و6 ملايين، وسط اهتمام من الأندية في إيطاليا وإسبانيا، كما ذكر أن نيوكاسل يونايتد على وشك إجراء محاولة للحصول على ميدو في شهر مايو، ولكن استبعد وكيل ميدو "Christophe Henrotay" حدوث ذلك، كما حاول أياكس عودة ميدو إلى النادي، لكنه رفض لصالح البقاء في سيلتا، ثم عانى من إصابة في العضلات أثناء التدريب في مايو، ولكن كان متاحا للعب مع سيلتا فيجو في المباراة ضد فياريال، والتي شهدت طرد ميدو في المباراة التي خسرها سيلتا 5-0.

ثم تم ربط ميدو مع الانتقال إلى روما في أواخر مايو، مع قول الرئيس فرانكو سينسي: "أريد ميدو"، لكن أياكس أرادوا 15 مليون يورو، ورفض أياكس عرض إعارة من ريال بيتيس في يونيو، وتم ربط مرسيليا بميدو وقيل إنه قد تم تقديم عرض للحصول على المهاجم، بينما لم يكن سيلتا مستعدا لتنفيذ مطالب أياكس المادية.