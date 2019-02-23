انت الان تتابع الأهلي يفجر مفاجأة عن إصابة مؤمن زكريا بمرض مزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن معاناة مؤمن زكريا، جناح الأهلي المعار إلى نادي أحد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من مرض أو إصابة مزمنة، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن مؤمن زكريا حتى رحيله من صفوف القلعة الحمراء، لبدء فترة الإعارة لنادي أحد، لم يكن يعاني من أي شيء، مؤكدًا: «مؤمن كان سليما 100%.. كل التقارير الطبية له تؤكد أنه لا يعاني من أي مرض».

وأوضح عبد الحفيظ، أن النادي الأهلي سينتظر قرار نادي أحد السعودي النهائي، وذلك من أجل اتخاذ قرار مناسب، وسيتم التواصل بشكل مباشر مع اللاعب لمناقشة وفهم طبيعة ما حدث معه.. حتى الآن لا يمكننا اتخاذ أي موقف محدد في ضوء عدم صدور قرار أو موقف رسمي من النادي السعودي المعار إليه اللاعب». وكانت «التحرير»