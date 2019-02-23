انت الان تتابع بيرنلي يكرم ضيافة توتنهام بثنائية رغم عودة كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
حقق فريق بيرنلي فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب استاد "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجل كريس وود هدف التقدم لبيرنلي، وأدرك هاري كين هدف التعادل للضيوف، قبل أن يضيف آشلي بارنس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بهذا الفوز رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح فريق بيرنلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما استقبل كريس وود، تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة داخل الشباك. وفي الدقيقة 65 تمكن هاري كين، من تسجيل هدف التعادل، بعدما تلقى تمريرة داني روز، وانفرد بحارس فريق بيرنلي وسدد الكرة إلى
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح فريق بيرنلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما استقبل كريس وود، تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة داخل الشباك.
وفي الدقيقة 65 تمكن هاري كين، من تسجيل هدف التعادل، بعدما تلقى تمريرة داني روز، وانفرد بحارس فريق بيرنلي وسدد الكرة إلى الشباك بطريقة رائعة.
وانتزع فريق بيرنلي هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما استقبل آشلي بارنس الكرة وقام بمراوغة دفاع توتنهام، وأطلق تسديدة صاروخية في شباك الضيوف.
وشهدت المواجهة المشاركة الأولى لهاري كين مهاجم توتنهام، الذي غاب عن الملاعب منذ مواجهة مانشستر يونايتد، في 13 من يناير الماضي.
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