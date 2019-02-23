الان تتابع ميسي يهزم إشبيلية بـ”هاتريك تاريخي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تألق ليونيل ميسي في مباراة مثيرة هز خلالها شباك إشبيلية 3 مرات، ليقود برشلونة لفوز بشكل درامي بنتيجة 4-2، في المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

وكان هدف جيسيس نافاس في الدقيقة 22 كفيلا لإثارة غضب نجم برشلونة، الذي استغرق فقط 4 دقائق ليعادل النتيجة بهدف رائع حين ضرب الكرة قبل أن تنزل على الأرض، في أحد أجمل أهداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقدم غابرييل ميركادو لإشبيلية في الدقيقة 42 لينهي الشوط لصالح أصحاب الأرض، لكن ميسي عاد من جديد في الدقيقتين 66 و84 بهدفين رائعين، من تسديدة باليمين من خارج منطقة الجزاء، ولمسة سحرية من فوق حارس أصحاب الأرض.

ولم يكتف قائد برشلونة بذلك، بل أهدى زميله لويس سواريز الهدف الرابع “على طبق من ذهب”، ليسجل الأوروغواياني بسهولة عبر كرة ساقطة.

والهاتريك الذي سجله ميسي يحمل الرقم 50 في مسيرته، كما أنه عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا، بفارق 10 أهداف عن صاحب المركز الثاني، سواريز.