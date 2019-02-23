شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة توافق على إلغاء بند الـ8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، على إلغاء بند الـ 8 سنوات في لائحة النظام الأساسي، كما تمت الموافقة على انتخابات رئيس ونائب للرئيس وثمانية أعضاء وامرأة.

كما تمت الموافقة على مقترح باعتبار أندية الأقسام الأول والثاني والثالث أعضاء بالجمعية العمومية تلقائيا، بينما تم رفض ترشح العاملين بالاتحاد والأفرع لمدة خمس سنوات في الانتخابات، ورفض تعديل المادة 30 من اللائحة.

ومن ناحية أخرى، قرر اتحاد كرة القدم تشكيل لجنة لمناقشة الصعود والهبوط من وإلى القسم الثالث، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة، بجانب عدد من ممثلي أندية القسم الثالث.