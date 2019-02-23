هايدي عادل.. أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020

تأهلت هايدي عادل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام المقبل، عقب حصولها على ذهبية بطولة أفريقيا، والمقامة بالقاهرة .

وأصبحت هايدي عادل أول اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد المقبلة، عقب حصولها على ذهبية البطولة القارية.

يذكر أن، هايدي عادل شاركت في الأولمبياد الماضية والتي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكانت أصغر لاعبات البعثة المصرية.

د ب ا

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