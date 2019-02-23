8 مكتسبات للفرسان من رباعية أحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خرج فرسان مكة بمكتسبات عديدة بفوزهم العريض أمس الأول على أحد 4-1 في المواجهة التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع ضمن الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت أداء مميزا للوحدة نتيجة حرص مجلس الإدارة برئاسة حاتم خيامي، والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، وكذلك اللاعبين، على ضرورة العودة إلى سكة الانتصارات.

ورفعت هذه المواجهة رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق بسيط عن صاحبي المركزين الخامس والرابع، حيث تفصله نقطتان فقط عن العودة إلى المربع الذهبي مجددا.

وحملت الرباعية توقيع ماركوس جليرمي (هدفين)، وهدف لكل من عصام الجبالي وأحمد عبده جابر.

أهم مكتسبات الفوز على أحد