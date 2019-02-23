السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
خرج فرسان مكة بمكتسبات عديدة بفوزهم العريض أمس الأول على أحد 4-1 في المواجهة التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع ضمن الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت أداء مميزا للوحدة نتيجة حرص مجلس الإدارة برئاسة حاتم خيامي، والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، وكذلك اللاعبين، على ضرورة العودة إلى سكة الانتصارات.
ورفعت هذه المواجهة رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق بسيط عن صاحبي المركزين الخامس والرابع، حيث تفصله نقطتان فقط عن العودة إلى المربع الذهبي مجددا.
وحملت الرباعية توقيع ماركوس جليرمي (هدفين)، وهدف لكل من عصام الجبالي وأحمد عبده جابر.
أهم مكتسبات الفوز على أحد
- بداية استعادة المراكز بالقفز للسادس بدلا من السابع
- تقليص الفارق بينه وبين الأهلي والتعاون (الرابع والخامس) إلى نقطتين
- إمكانية خطف المركز الرابع حال الفوز على الباطن بالجولة المقبلة، وتعثر الأهلي والتعاون أمام الاتحاد والاتفاق
- تحقيق معدل أكثر من جيد في الدور الثاني حتى الآن
- رفع عدد الانتصارات بالدور الثاني إلى 3 من أصل 6 مواجهات، مقابل تعادل وخسارتين
- افتتاح التونسي الدولي عصام الجبالي سجله التهديفي مع الفريق
- دخول المحترف جليرمي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف متساويا مع إدواردو وفهد المولد
- تجدد الثقة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ميدو
كانت هذه تفاصيل خبر 8 مكتسبات للفرسان من رباعية أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.