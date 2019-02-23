4 ميداليات لمربط عذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حققت الفرس «مقبلة عذبة» إنتاج مربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بطولة الأفراس والميدالية الذهبية وبطلة الأبطال، في النسخة الثانية لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، والذي اختتم أمس بمعارض الظهران بمشاركة 230 جوادا على مدى 3 أيام.
كما حققت الفرس «ترفة عذبة» إنتاج مربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد أيضا، وصافة البطولة والميدالية الفضية وأعلى درجة في البطولة.
وفي بطولة الأفحل، حقق الفحل «هايس عذبة» إنتاج مربط عذبة الميدالية البرونزية البطولة، فيما حققت المهرة «قنواء» إنتاج مربط عذبة والعائدة للأمير تركي بن عبدالعزيز، برونزية بطولة المهرات أعمار سنة.
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