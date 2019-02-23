كأس رابطة المحترفين يشعل تحدي تشيلسي للسيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

يخوض تشيلسي مواجهة حاسمة على أول ألقاب الموسم الحالي، في كرة القدم الإنجليزية عندما يلتقي مانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس رابطة المحترفين، وسط جدل هائل حول مستقبل، مديره الفني ماوريسيو ساري.

وتبدو مهمة تشيلسي وساري في غاية الصعوبة أمام فريق يأمل في الدفاع عن لقبه من ناحية، وحصد أول الألقاب في 4 بطولات ينافس فيها هذا الموسم من ناحية أخرى.

وتمثل مباراة اليوم على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة لندن أكثر من مجرد نهائي قد يمنح تشيلسي أول ألقاب الموسم الحالي، حيث تبدو بمثابة طوق النجاح لساري.

وكان تشيلسي خرج صفر اليدين من كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة 0-2 أمام مانشستر يونايتد الاثنين الماضي.

وشهدت المباراة صافرات استهجان وهتافات عدائية من الجماهير ضد ساري، كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن مصيره مع الفريق قد يكون مرهونا بالفوز على مانشستر سيتي.

وقاد ساري فريقه للفوز 2 -0 على مانشستر سيتي في الدور الأول بالدوري في أول ديسمبر الماضي، وهي أول هزيمة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم. ويسعى مانشستر سيتي إلى الدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين ليكرر ما فعله جاره مانشستر يونايتد عام 2010.

وإذا أحرز مانشستر سيتي اللقب، سيكون هو الرابع له في البطولة في آخر 6 مواسم.

وقد يصبح اللقب هو الأول له في رباعية تاريخية غير مسبوقة هذا الموسم، حيث ينافس مانشستر سيتي أيضا على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.