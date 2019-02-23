تحقيق الأهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) ترك الفيصلي لمضيفه الرائد النسبة الأعلى من الاستحواذ »55 مقابل 45%» وحقق الأهم، وهو الفوز 3-0 في المباراة التي جرت أمس بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط حضور جماهيري ضعيف بلغ 1738 مشجعا.



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