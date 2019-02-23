أسبريلا في قبضة الليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استغل مجلس إدارة نادي الشباب، تباطؤ نظيره بنادي الفيحاء، في حسم تجديد التعاقد مع المهاجم الكولومبي دانيال أسبريلا، وخطف اللاعب ووقع معه عقدا لمدة سنتين بدءا من الموسم المقبل.

وأعلنت إدارة الشباب التعاقد مع اللاعب أمس رسميا، كأولى صفقات الليث للموسم المقبل.

والتحق أسبريلا بالفيحاء قادما من العين الإماراتي بعقد مدته سنة واحدة، ثم جدد العقد إلى سنة أخرى (الحالية)، فيما لم يعمل الفيحاء على تجديد تعاقده بالاتفاق مع ناديه الأصلي رغم دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالانتقال لأي ناد جديد.

وبحسب مصادر «مكة» داخل الفيحاء، فإن الأخير يعاني ضائقة مالية كلفته التنازل عن مهاجميه،حيث استغنى خلال الموسم الحالي عن ثلاثة آخرين، بإعارة التشيلي روني فيرنانديز إلى النصر الإماراتي، وعبدالله آل سالم إلى النصر، كما سمح لعبدالرحمن اليامي بالعودة لناديه الهلال.

ويأتي هذا التحرك الشبابي المبكر للموسم المقبل، بعد أن تسلمت إدارة البلطان زمام الأمور منتصف الموسم الحالي ولم تشترك في تعاقدات الفريق الحالية باستثناء جلب المغربي مبارك بوصوفه والبرازيلي سيبا خلال فترة الانتقالات الشتوية.