شكرا لقرائتكم غدا.. "الخليج 365" ينطلق فى ثوبه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق موقع"الخليج 365" الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي.

وينطلق "الخليج 365" غداً ، الأحد،فى ثوب جديد، لمتابعة آخر الأخبار والأحداث المهمة بمختلف الألعاب بدءًا من معشوقة الجماهير كرة القدم وانتهاء بالألعاب الشعبية الكبرى.

خدمات خبرية وتحليلية وإحصائية جديدة، ستظهر على موقع الخليج 365 فى ثوبه الجديد لتغطية كل الأحداث الكروية والرياضية، مع نشر مواعيد ونتائج كل المباريات بمختلف المسابقات لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة.





تصفح موقع الخليج 365 سيكون أمرًا سهلاً أمام الجميع حيث سيتضمن 4 سكاشن فى الصفحة الرئيسية وهى الأخبار وسوبر هاتريك وسوبر Tv و سوبر فوتو.

التوب ستورى

عند الدخول على موقع الخليج 365 عبر رابط: http://www.superkora.football/ ستكون البداية مع التوب ستورى الذى يتضمن أهم الأخبار المنشورة على الموقع بمختلف السكاشن.

سوبر هاتريك

بعد الإطلاع على التوب ستورى نجد سكشن سوبر هاتريك الخاص بالتحليلات الرياضية والحوارات مع نجوم الكرة وكذلك الموضوعات النوعية الخاصة برصد أداء اللاعبين وتحليل الخبراء لمختلف الفرق.





الأخبار

بينما سيكون سكشن الأخبار لنشر كل الأحداث المهمة لحظة بلحظة سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو العالمي حيث سيتضمن رصد جميع الأندية داخل وخارج مصر وكذلك نتائج المباريات بكل تفاصيل المباراة من لحظة انطلاقها حتى صافرة النهاية.



استطلاع الرأى كما يتضمن موقع الخليج 365 التواصل مع الجماهير بشكل دائم من خلال استطلاع رأى يتغير باستمرار وفقًا للأحداث الجارية ليعبر الجمهور عن آرائه فى مختلف القضايا الرياضية. كما يتضمن موقع الخليج 365 التواصل مع الجماهير بشكل دائم من خلال استطلاع رأى يتغير باستمرار وفقًا للأحداث الجارية ليعبر الجمهور عن آرائه فى مختلف القضايا الرياضية.





سوبر TV



سوبر فوتو سيكون عشاق مقاطع الفيديو مع سكشن خاص لنقل كل الأحداث بالفيديو سواء أهداف المباريات أو الأحداث الخاصة بتواجد كاميرا الخليج 365 فى قلب الحدث.

كما سيكون هناك سكشن خاص لنقل الأحداث الرياضية مصورة سواء تدريبات الأندية المختلفة داخل وخارج مصر أو المباريات وغيرها من الأحداث التى تهم القارئ.



