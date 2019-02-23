شكرا لقرائتكم ميسي "الهاتريك" يقود ريمونتادا برشلونة أمام إشبيليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم ليونيل ميسي، برشلونة لفوز مثير على مضيفه إشبيليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

وسجل الأسطورة الأرجنتينية 3 أهداف "هاتريك" فى اللقاء بمهارة كبيرة فى الدقائق 26، 67، و85، ولويس سواريز فى الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفى إشبيليه كلا من خيسوس نافاس فى الدقيقة 22، والأرجنتينى ميركادو فى الدقيقة 42.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 25 هدفا يتصدر بهم هدافى المسابقة، كما رفع رصيده إلى 36 هدفا فى تاريخ مشاركاته أمام إشبيليه، خلال 35 لقاء فقط.

ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة فى الصدارة، بينما إشبيليه فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة.



سواريز يسقط

ليونيل ميسي

ميسى يمر بالكرة

ميسي يسجل التعادل

نافاس يحتفل بالهدف

هجمة لاشبيليه