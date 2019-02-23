شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الإسماعيلى وشباب قسنطينة حبايب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري التى تجمعهما حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

لم يشهد الشوط أثارة أو متعة من كلا الفريقين، واكتفا باتنقل الكرة فى منطقة وسط الملعب، دون تمثيل أى منهما خطورة على مرمى الأخر، بخلاف تسديدة وجيه عبد الحكيم التى مرت بجوار مرمى الفريق الجزائرى بالدقيقة 19 من عمر اللقاء، ثم فى الدقيقة 38 سدد كرة أرضية أيضًا مرت بجوار القائم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

ترتيب مجموعة الإسماعيلى

الإسماعيلى يحتل المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى أهداف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

فرص الإسماعيلى فى التأهل لدور الثمانية

الصعود للدور التالى يحتاج من الإسماعيلى للفوز فى مباراة اليوم أمام شباب قسنطينة فضلا عن الفوز أيضا فى الجزائر مرة أخرى فى الثانى من مارس المقبل، ليتساوى مع باقى فرق المجموعة عند 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل، والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى، وفى حال فوز الإسماعيلى بنقاط المباراة أيضاً سيكون قد حصد 9 نقاط وبحاجة لتحقيق نتيجة جيدة فى الجولة الأخيرة مع الأفريقى بتونس لرفع رصيده لـ12 نقطة، وهو ما يعنى صعوده لدور الثمانية، أما التعادل فقد يؤهل الإسماعيلى أيضاً ثانى مجموعة إذا ما خدمته نتائج الفرق الأخيرة.