شكرا لقرائتكم نظرة يا صاحب النظرة.. لاسارتى يتابع شباب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأوروجواياني سيباستيان إيجورين المدرب المساعد بالأهلي، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد ١٩٩٧ أمام الداخلية، والتي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ ٢٣ من دوري الجمهورية.

يأتي حرص مدرب الأهلي على حضور مواجهة فريق ٩٧ أمام الداخلية، في ظل اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي على متابعة شباب الأهلي باستمرار، من أجل تصعيد المميزين منهم للعب مع الفريق الأول. يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ١٠ نقاط عن مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني، حيث فاز شباب الأهلي هذا الموسم في ١٧ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، بدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٨ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.