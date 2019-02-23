شكرا لقرائتكم التايكوندو يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش بطولة مصر الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم على هامش بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 24 الجارى بمدينه الغردقة
ومن المنتظر ان يحضر المؤتمر اللواء احمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للحديث عن البطولة والنتائج المتميزة التى حققها ابطال مصر من انطلاق البطولة الخميس الماضي
يذكر ان هدايه ملاك قد صعدت للمباراة النهائية بعد فوزها على جوليانا الصادق لاعبة منتخب الاردن بنتيجة 6 / 3
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