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شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يضيق الخناق على دورتموند بفوز صعب على هيرتا برلين.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل بايرن ميونخ الضغط على بوروسيا دورتموند متصدر الدورى الألمانى، بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "اليانز آرينا" فى الجولة الـ 23 من المسابقة.
هدف اللقاء الوحيد احرزه الإسبانى خابى مارتينيز فى الدقيقة 63 من ضربة رأس، فى المباراة التى شهدت طرد لاعب هيرتا برلين كريم رقيق فى الدقيقة 84.
بايرن ميوخ رفع رصيده إلى 51 نقطة ليحتل المركز الثانى فى الدورى الألمانى بفارق الأهداف عن دورتموند، والذى سيواجه باير ليفركوزن غدا الأحد، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة فى المركز العاشر.
سيرجى جنابرى
صراع على الكرة
فرحة الانتصار
ليفاندوفسكى فى صراع على الكرة
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