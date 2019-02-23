شكرا لقرائتكم الصقر لـ مؤمن زكريا : أوعى تخلى حاجة تحبطك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد حسن المشرف العام على الكرة بفريق بيراميدز على تدعيم مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى فسخ عقده مؤخرا مع نادى احد السعودى.

وكتب الصقر عبر تويتر :" اوعي تخلي حاجة تحبطك ، اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك ، ودايما خليك اقوى من كل الظروف ومن اي حد".



الصقر

أضاف :" وثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة ، وان شاء الله مفيش حاجة تعطلك ولا توقفك انت عارف انت بالنسبالي مش مجرد لعيب كويس ، انت اخويا الصغيراللي بدعمه وهفضل ادعمه"."

كان "الخليج 365" قد حصل على تفاصيل التقرير الطبي الذى كتبه الجهاز الطبي لنادي أحد السعودى عن حالة مؤمن زكريا لاعب الاهلى المعار لنادى أحد ، والذى تسبب فى اتخاذ إدارة النادي السعودى قراراً بفسخ العقد مع مؤمن زكريا وعودته من جديد للأهلى.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتصال تم مع إدارة أحد السعودى سرد خلالها الأخير أسباب اقداهم على هذه الخطوة، مؤكدين أن اللاعب يعاني من مشكلة حدثت اثناء تواجده فى الأهلى.

ويتضمن التقرير الطبي الذي سيعلنه أحد السعودي عدداً من النقاط الطبية بخصوص حالة مؤمن زكريا يعد أبرزها :

-اللاعب يعاني من ضعف وضمور في العضلات

-اللاعب لا يعاني من اصابه فى القلب

-اللاعب يعاني من خلل فى الجهاز العصبي

-اللاعب يحتاج لراحة تامة لمدة 3 أشهر مع بالتزامن مع حصوله على "كورس" علاجي شامل.