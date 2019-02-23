تورينو يهزم أتالانتا ويدخل الصراع على المراكز الأوروبية

اسماء السيد - دخل تورينو الصراع على المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية بفوزه على أتالانتا 2-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت.

وصعد تورينو الى المركز السابع برصيد 38 نقطة على حساب أتالانتا الذي يملك الرصيد ذاته. ولم يخسر تورينو في مبارياته الخمس الأخيرة ففاز في ثلاث وتعادل مرتين ولم يدخل مرماه أي هدف.

وسجل أرماندو إيزو (42) والإسباني ياغو فالكه (46) الهدفين.

وكان ميلان افتتح هذه المرحلة الجمعة بفوزه صريح 3-صفر على إمبولي ليعزز رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وتقام في وقت لاحق السبت مباراة واحدة تجمع بين فروزينوني وروما.

أما يوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة، والذي يغرد خارج السرب في الصدارة، فيحل ضيفا الأحد على بولونيا صاحب المركز الثامن عشر، علما بأن فريق السيدة العجوز يتقدم بفارق 13 نقطة على منافسه المباشر نابولي الذي يحل في اليوم ذاته ضيفا على بارما.

ملخص مباراة تورينو وأتالانتا: