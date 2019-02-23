فيديو.. إصابة محمود متولى وخروجه فى سيارة الإسعاف بمباراة شباب قسنطينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود متولى لاعب الإسماعيلى للإصابة خلال مشاركته فى مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى، التى تجمعهما حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى. وخرج متولى فى سيارة إسعاف الملعب، ليضطر سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للدفع بإبراهيم عبد الخالق بدلاً من متولى المصاب. وتقدم الإسماعيلى على الفريق الجزائرى بهدف أحرزه شيلونجو فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء. وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى … وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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