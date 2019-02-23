شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة توافق على انضمام أندية القسم الثالث للعمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على انضمام أندية القسم الثالث لعضوية الجمعية العمومية مباشرة مع إلغاء الشروط السابقة التى وضعها الاتحاد للانضمام لعمومية الاتحاد. جاء ذلك بناء على رغبة أندية الدرجة الثالثة فى اجتماع العمومية العمومية الطارئة المقام فى احد الفنادق الكبرى بـ6 أكتوبر. وكانت اللائحة السابقة تلزم أى ناد للانضمام للجمعية العمومية للجبلاية حصوله على 60 نقطة موزعة على مشاركته فى بعض الأنشطة التى تخص الجبلاية.

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