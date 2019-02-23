شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إصابة قوية للاعبى شباب قسنطينة ويغادر مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سيد على العامرى، لاعب شباب قسنطينة، لإصابة قوية بعدما اختل توازنه، ليغادر مواجهة الإسماعيلى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.

حراسة المرمى.. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.