شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اللاعبين بمد معسكر برج العرب بسبب مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، اللاعبين، بأن المعسكر المغلق الذى انطلق فى الإسكندرية من اليوم السبت سيمتد حتى الأربعاء المقبل بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة يوم الأربعاء المقبل مع مصر المقاصة، فى دور ربع النهائى من منافسات كأس مصر.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية على أن يمتد المعسكر حتى الأربعاء بسبب مواجهة المقاصة.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن أنه لا توجد نية لديه لطلب تأجيل مواجهة المقاصة فى كأس مصر وأنه فى حالة طلب الفريق الفيومى لذلك الأمر وموافقة اتحاد الكرة عليه فلا يوجد مانع لدى إدارة قلعة ميت عقبة.

واصطحب جروس 22 لاعبا لمواجهتى بترو أتلتيكو والمقاصة وهم:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسى ومحمود عبد العزيز وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى ومحمود كهربا وأحمد مدبولى.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.