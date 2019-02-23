"صور و فيديو" فقرات موسيقية فى حفل افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للسلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، حفل افتتاح بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف التى تستضيفها مصر وتختتم غدا الأحد بإستاد القاهرة .
و حضر حفل الافتتاح مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى و رئيس الاتحاد السابق تامر زين و جميل الزفتاوى مدير البطولة و عضو المجلس الحالى .
شهد حفل الافتتاح فقرة موسيقية لعزف مقطوعات من اغانى أوروبية شهيرة .
كانت أقيمت أمس منافسات الأدوار التمهيدية للرجال، فيما أقيمت مواجهات السيدات ويعقبها الأدوار الرئيسية .
بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف (1)
بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف (2)
بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف (3)
بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف (4)
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