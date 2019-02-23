صور.. وصول فريق النادى الأهلى لمطار الغردقة استعدادا للقاء الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل لاعبو فريق النادى الأهلى لمطار الغردقة الدولى، استعدادا للقاء الجونة، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
واستقبل فريق النادى الأهلى فى مطار الغردقة عدد من الجماهير، حيث انتقل أعضاء الفريق لمقر إقامتهم بأحد فنادق الجونة استعدادا للقاء فريق الجونة عصر غد الأحد.
وصول لاعبى الأهلى المطار
وصول لاعبى الأهلى المطار
وصول لاعبى الأهلى المطار
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