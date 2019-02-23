شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراقب ناشئيه ..مساعد لاسارتي يحضر مواجهة فريق الشباب أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأوروجوياني سيباستيان إيجورين المدرب المساعد بالأهلي، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد 1997 أمام الداخلية، والتي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ 23 من دوري الجمهورية.

يأتي حرص مدرب الأهلي على حضور مواجهة فريق 97 أمام الداخلية، في ظل اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي على متابعة شباب الأهلي باستمرار، من أجل تصعيد المميزين منهم للعب مع الفريق الأول.

يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني، بعدما فاز هذا الموسم في17 مباراة، مقابل التعادل في 3 مباريات، بدون أى هزيمة، مسجلاً 48 هدفاً فيما تلقت شباكه 12 هدفاً.