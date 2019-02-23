شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا.. "سوبر كورة" فى ثوبه الجديد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موقع "سوبر كورة"، الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى.. وينطلق "سوبر كورة" غداً، الأحد، فى ثوب جديد لمتابعة آخر الأخبار والأحداث المهمة بمختلف الألعاب بدءًا من معشوقة الجماهير كرة القدم وانتهاء بالألعاب الشعبية الكبرى.

خدمات خبرية وتحليلية وإحصائية جديدة ستظهر على موقع سوبر كورة فى ثوبه الجديد لتغطية كافة الأحداث الكروية والرياضية، مع نشر مواعيد ونتائج جميع المباريات بمختلف المسابقات لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة.

تصفح موقع سوبر كورة سيكون أمرًا سهلاً أمام الجميع، وسيتضمن 4 سكاشن فى الصفحة الرئيسية وهى الأخبار وسوبر هاتريك وسوبر Tv و سوبر فوتو.

التوب ستورى

عند الدخول على موقع سوبر كورة عبر رابط: http://www.superkora.football/ ستكون البداية مع التوب ستورى الذى يتضمن أهم الأخبار المنشورة على الموقع بمختلف السكاشن.



توب ستوري

سوبر هاتريك

بعد الاطلاع على التوب ستورى نجد سكشن سوبر هاتريك الخاص بالتحليلات الرياضية والحوارات مع نجوم الكرة، وكذلك الموضوعات النوعية الخاصة برصد أداء اللاعبين وتحليل الخبراء لمختلف الفرق.





سوبر هاتريك

الأخبار

بينما سيكون سكشن الأخبار لنشر كل الأحداث المهمة لحظة بلحظة، سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو الدولى، وسيتضمن رصد جميع الأندية داخل وخارج مصر وكذلك نتائج المباريات بكل تفاصيل المباراة من لحظة انطلاقها حتى إطلاق صافرة النهاية.



الاخبار

استطلاع الرأى

كما يتضمن موقع سوبر كورة التواصل مع الجماهير بشكل دائم من خلال استطلاع رأى يتغير باستمرار وفقًا للأحداث الجارية ليعبر الجمهور عن آرائه فى مختلف القضايا الرياضية.



استطلاع الرأي

سوبر TV

وسيكون عشان مقاطع الفيديو مع سكشن خاص لنقل كل الأحداث بالفيديو، سواء أهداف المباريات أو الأحداث الخاصة بتواجد كاميرا سوبر كورة فى قلب الحدث.



سوبر TV

سوبر فوتو

كما سيكون هناك سكشن خاص لنقل الأحداث الرياضية المصورة، سواء تدريبات الأندية المختلفة داخل وخارج مصر أو المباريات، وغيرها من الأحداث التى تهم القارئ.



سوبر فوتو