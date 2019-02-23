شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تتأهل لنهائي مصر الدولية للتايكوندو G2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو إلى المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية G2 المقامة في الفترة من 21 إلى 24 فبراير بالغردقة. و صعدت ملاك للنهائي بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة المنتخب الأردني جوليانا الصادق بنتيجة 6 ــ3 وكانت ملاك قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها في دور الـ8 على لاعبة المنتخب الايطالي كريستينا جاسبا (_67 كجم) بنتيجة 10 ــ 0.

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