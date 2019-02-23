موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، بترو أتليتكو الأنجولي، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على بترو أتليتكو للحفاظ عى آماله في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة، فيما يتصدر نصر حسين داي الترتيب بـ4 نقاط، يليه جور ماهيا بـ3 نقاط.

التشكيل المتوقع

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وكهربا وإبراهيم حسن "زيزو"

الهجوم: خالد بوطيب

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD، المشفرة