موعد مباراة الأهلي والجونة.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في قائمة المارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

يستضيف الجونة، نظيره الأهلي، بمدينة الغردقة، في الرابعة عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولة الماضية على الداخلية بثلاثة أهداف لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالدوري، بـ45 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يقبع الجونة في المركز العاشر بـ26 نقطة.

مفاجآت في قائمة الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام في الرابعة عصر الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.

وشهدت القائمة خروج محمد الشناوي للإصابة، ليدخل بدلا منه الحارس الشاب مصطفى شوبير، نجل الإعلامي أحمد شوبير.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، ضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

ويغيب عن الأهلي كل من حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي ووليد أزارو، للإصابة، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، رمضان صبحي وحسين الشحات

خط الهجوم: أجايي

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