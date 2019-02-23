محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قاد ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإسباني.
وسجل ميسي ثلاثية لفريقه، مع حلول الدقائق 26 و67 و85، بينما جاء هدف برشلونة الرابع عن طريق سواريز في الدقيقة الثالثة بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
وسجل ثنائية إشبيلية كل من خيسوس نافاز في الدقيقة 22 و جابريل ميركادو في الدقيقة 42.
ليونيل ميسي سجل بذلك الهاتريك رقم 50 في مسيرته الكروية، كما اصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بـ36 هدف خلال 23 مباراة فقط.
وسجل ليونيل ميسي في الدوري الإسباني هذا الموسم 25 هدف وصنع 10 أهداف خلال 23 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هاتريك"ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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