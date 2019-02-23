أحمد حسن يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، رسالة لدعم لمؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار لنادي أُحد، على خلفية أزمته مع فريقه السعودي الحالي.

وكتب حسن عبر حسابه على تويتر لمؤمن زكريا: "اوعي تخلي حاجة تحبطك، اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك، ودايما خليك اقوى من كل الظروف ومن اي حد".

وأضاف الصقر: "ثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة، وان شاء الله مفيش حاجة تعطلك ولا توقفك".

وأتم لاعب الأهلي والزمالك السابق رسالته قائلا: "انت عارف بالنسبة لي مش مجرد لاعب كويس، انت اخويا الصغير اللي بدعمه وهفضل ادعمه".

وكان سعود الحربي، رئيس نادي أُحد، أعلن عن معاناة مؤمن زكريا من إصابة ليست عضلية، لكنها تجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم في الأشهر المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب غادر صفوف القلعة الحمراء وهو سليم بنسبة 100% (طالع التفاصيل).

وسبق ونشرت صحيفة "الرياضية السعودية" تقريرا بأن أُحد ينوي الاستغناء عن مؤمن زكريا بسبب الإصابة، وأن هناك رغبة في التعاقد مع لاعب أجنبي أخر بدلا منه.