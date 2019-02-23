قائمة الزمالك.. انضمام علاء رغم الإصابة.. و5 مستبعدين أمام بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق لمواجهة بترو أتلتيكو ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

وتشهد القائمة تواجد محمود علاء مدافع الفريق بالرغم من معاناته من إجهاد في العضلة الضامة الذي أبعده عن مباراة طلائع الجيش الماضية في الدوري.

ويغيب عن 5 لاعبين للإصابة لأسباب فنية حيث استبعاد الجهاز الفني كل من مصطفى فتحي وحازم إمام ومحمد عنتر للإصابة ومحمد إبراهيم ومحمد حسن لأسباب فنية.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة غدًا الأحد من أجل تحقيق أول انتصار له في دور المجموعات بعد الخسارة أمام جور ماهيا، ثم التعادل مع نصر حسين داي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد مصطفى "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ومحمود "كهربا" وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.