محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير : عبد الرحمن علاء لم تمنعهم الإصابة بالشلل الدماغي من تحقيق الحلم الذي راودهم بتشكيل فريقًا لكرة قدم. عبد الله عصام، مؤسس الفريق يقص علينا حكاية مجموعة من أصحاب الهمم الذين استهانوا بالمستحيل ليكونوا فريقًا لكرة القدم.. ما هي قصتهم؟

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. من السكتة الدماغية لأبطال كرة القدم .. 25 بطلا قهروا المستحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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