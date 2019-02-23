صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على موعد مع إنجاز تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد.

صلاح في أقل من موسمين مع ليفربول أحرز 49 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي المسابقة متساويًا مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا لكل منهما.

وفي حال تمكن صاحب الـ26 عامًا من زيارة شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في موقعة الأحد، سيكون أسرع لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل 50 هدفًا مع فريق واحد.

63 مباراة ستجعل صلاح أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في بريميرليج مع فريق واحد، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر الذي أحرز 50 هدفًا في 66 مباراة مع بلاكبرن روفرز عام 1994.

ويرى شيرر أن صلاح سيحطم الرقم القياسي الخاص به، حيث علق على إمكانية تحقيق ذلك الإنجاز الفريد بكلمة واحدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم السبت قائلا: "نعم".

ويتبقى أمام محمد صلاح ثلاث مباريات لكسر رقم شيرر وأربع لمعادلته، مع العلم أن ليفربول سيواجه في المباريات المقبلة كلا من مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.

ويحمل المهاجم الإسباني فرناندو توريس الرقم القياسي السابق في ليفربول بعد وصوله لـ50 هدفًا في 72 مباراة عام 2009.

وقد يصبح مانشستر يونايتد الضحية الـ21 لصلاح في بريميرليج، حيث لم ينجح النجم المصري في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال ثلاث مباريات على مدار الموسمين الماضي والحالي.

يُذكر أن صلاح سجل ضد 20 من أصل 22 واجهم في المسابقة مع ليفربول، وهم: مانشستر سيتي - توتنهام - تشيلسي - آرسنال - بيرنلي - إيفرتون - ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس - بورنموث - وست هام - واتفورد - برايتون - هدرسفيلد - ساوثامبتون - ستوك سيتي - وست بروميتش - كارديف - فولهام – وولفرهامبتون، لكنه لم يعرف التسجيل ضد مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.