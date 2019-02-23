بايرن يكسب هرتا برلين ويتقاسم الصدارة مع دورتموند مؤقتا

اقتسم فريق بايرن ميونخ مؤقتا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مع بوروسيا دورتموند بفضل الفوز على ضيفه هيرتا برلين 1 – صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.
وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على أوغسبورغ 5 – 1 وفولفسبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 – صفر وماينز على ضيفه شالكه 3 – صفر.
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