بايرن يكسب هرتا برلين ويتقاسم الصدارة مع دورتموند مؤقتا

اقتسم فريق بايرن ميونخ مؤقتا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مع بوروسيا دورتموند بفضل الفوز على ضيفه هيرتا برلين 1 – صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على أوغسبورغ 5 – 1 وفولفسبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 – صفر وماينز على ضيفه شالكه 3 – صفر.