طلب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل البت في مفاوضات الأهلي بشأن تمديد عقده وحرص اللاعب في جلسة عقدها معه سيد عيد الحفيظ خلال الساعات الماضية بطلب تاجيل البت في الامر لحين العود للمشاركة مع الفريق من جديد وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسه مع وليد أزارو مهاجم الفريق لتمديد عقده الا ان الاخير طلب التأجيل لحين العودة للمشاركة أساسيا

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ يفاوض أزارو لتمديد عقده مع الأهلي وهذا هو رد اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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