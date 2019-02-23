رسميا.. إلغاء بند الثماني سنوات في عمومية اتحاد الكرة المصري

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد على إلغاء بند الثماني سنوات في لائحة النظام الأساسي للجبلاية. وبذلك أصبح من حق الرباعي عصام عبد الفتاح وسيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد الترشح في الانتخابات المقبلة. وحضر 152 ناديا العمومية وقاطعها الزمالك والأهلي وبيراميدز.

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