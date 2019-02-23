شاهد.. ميسي يسجل مجددًا هدف تعادل برشلونة في إشبيلية

كتب : أحمد البادي

تمكن فريق برشلونة من تسجيل هدف التعادل مع إشبيلية لتصبح النتيجة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي يقام بينها، ضمن الجولة الــ25

واستطاع ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل امام إشبيلية في الدقيقة 67 من

الشوط الثاني.

لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث كان قد تقدم إشبيلية بالهدف الأول ثم تعادل ميسي، ثم عاد الفريق الأندلسي للتقدم وتعادل الليو مرة أخرى للبلوجرانا.

شاهد الهدف :