جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو في الكونفدرالية

الزمالك كتب- مصطفى جويلي: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق، لخوض مباراة بترو أتلتيكو الانجولي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام غدا الاحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس كلا من: فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد - عمر صلاح. في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - بهاء مجدي - حمدي النقاز. في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - أوباما - أيمن حفني - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - أحمد زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد أحداد - عمر السعيد.

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