هاني ابو ريدة كتب- كريم عبدالمحسن حرص أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذين تواجدو اليوم لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي علي دعم وتاييد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة. وشهدت الجمعية العمومية للجبلاية التأكيد علي مساندة ابو ريدة بصفته الاب الشرعي للكرة المصرية وانه دائم البحث عن مصلحة جميع الأندية والوقوف علي مسافة واحدة والعمل علي تطور الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات التي تمر بها عن مصلحة جميع الأندية والوقوف علي مسافة واحدة والعمل علي تطور الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات التي تمر بها الرياضة وتحديدا عقب أحداث ثورة يناير إلي جانب أنه منالشخصيات ال21 التي تدير لعبة كرة في العالم. وحرص أعضاء الجمعية العمومية علي التقاط الصور التذكارية مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل وبعد الجمعية العمومية والتأكيد علي ثقتهم في إدارته لكرة القدم للأفضل الفترة المقبلة. وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي اقيمت اليوم الموافقة علي العديد من البنود منها إلغاء بند ال8 سنوات .

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة حب وتأييد من عمومية اتحاد الكرة لهاني أبو ريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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