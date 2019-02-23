مركز شباب العدوة ينسحب من مواجهة أشبال المنيا في دوري المنطقة

انسحب فريق مركز شباب العدوة ، من مواجهة نادي المنيا، اليوم السبت ، في دوري المنطقة مواليد 2004 ، لتحتسب نتيجة المباراة لصالح فريق المنيا.
وتم احتساب المباراة لصالح فريق المنيا ، بنتيجة (2 – 0 ) ، ليرتفع رصيد المنيا لـ 16 نقطة ، في المركز الأول بالمجموعة، حيث تعد تلك المباراة هي الأولى في الدور
ويقود فريق المنيا 2004، الدكتور رمضان عبدالعال ، مديرا فنيا، ومحمود ماهر ، مدرب، وحسن سيد ، مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي، أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ، ياسر عبدالوهاب ، مدير القطاع.
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