جهاز الأهلي يحضر مباراة شباب الفريق أمام الداخلية

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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والأوروجواياني سيباستيان إيجورين المدرب المساعد للفريق حرص على حضور مباراة فريق الشباب مواليد ١٩٩٧ أمام الداخلية، والتي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ ٢٣ مندوري الجمهورية.
يأتي حرص مدير الكرة والمدرب المساعد بالأهلي على حضور مواجهة فريق ٩٧ أمام الداخلية، في ظل اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي على متابعة شباب الأهلي باستمرار؛ من
يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ١٠ نقاط عن مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني، حيث فاز شباب الأهلي هذا الموسم في ١٧ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، بدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٨ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.
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