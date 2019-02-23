شاهد.. إشبيلية يتفوق على برشلونة في الشوط الأول بالدوري الإسباني

كتب : أحمد البادي

أنهي فريق إشبيلية الشوط الأول متفوقًا على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية كل من خيسوس نافاس وجابرييل ميركادو في الدقائق 22،42، فيما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة في الدقيقة 26.

بدأت المباراة حماسية من كلا الجانبين، وظل النتيجة بيضاء حتى الدقيقة 22 بعد قاد وسام بن يادير هجمة مرتدة لفريق إشبيلية ليمررها لزميله خيسوس نافاس الذي لم يتوان في أن يودعها مرمي تيرشتيجن لتعلن عن أول أهداف المباراة.

رد برشلونة سريعًا في بعد

أربع دقائق فقط بهدف أكثر من رائع سجله ليونيل ميسي بعد أن وصلت إليه عرضية سدد من لمسة واحدة في أقصي يمين حارس إشبيلية الذي لم يستطع التصدي لها.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42 عاود إشبيلية التقدم بهدف سجله ميركادو لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة بين الفريقين.

شاهد أهداف المباراة :